Путин подписал закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение закона о СМИ-иноагентах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения были внесены в Кодекс об административных правонарушениях РФ. В свод норм внесли статью 19.34.1 "Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента".

В документе прописано, что нарушение установленного российским законодательством порядка деятельности СМИ-иноагента повлечет за собой штрафы в размере 10, 50 и 500 тысяч рублей для граждан, должностных лиц и юридических лиц соответственно. За повторное нарушение придется заплатить больше – уже до 50 и до 100 тысяч или до 1 миллиона рублей.

Наибольший штраф установлен за грубые нарушения деятельности СМИ-иноагента. Под таковым подразумевается неоднократное (более двух раз за год) нарушение правил. Физлицо может быть наказано штрафом в размере 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. Что касается должностных и юридических лиц, то штраф составит 200 тысяч и 5 миллионов рублей соответственно.

Иностранные структуры без образования юридического лица, признанные СМИ-иноагентами, будут нести административную ответственность как юридические лица. Закон вступит в силу с 1 февраля 2020 года.

Как отметил глава профильного комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, один из авторов закона Андрей Клишас, документ создает правовые механизмы воздействия на нарушителей законодательства РФ в этой сфере. Он отметил, что документ направлен на обеспечение действенности ранее принятых в этой сфере правовых норм.

Закон о СМИ-иноагентах приняли в России 25 ноября 2017 года. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США.

