В ГД внесли проект закона о возможности признать физическое лицо иностранным агентом

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Законопроект, позволяющий признать физлицо иностранным агентом, внесен в Госдуму. Документ опубликовали в электронной базе парламента.

В пояснительной записке отмечается, что в ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" предлагается закрепить аналогичный механизм учета физических лиц, которые целенаправленно собирают данные о деятельности государства в интересах иностранных источников.

Подчеркивается, что перечень сведений определит федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Данные лица не смогут работать в государственных и муниципальных структурах, кроме того, они не получат доступа к гостайне.

Также законопроект предполагает установку уведомительного порядка учета общественных объединений, которые функционируют на территории России без госрегистрации и получают финансирование из-за рубежа в целях участия в политдеятельности.

В записке поясняется, что материалы, которые распространяет такое объединение, необходимо будет сопровождать информацией о том, что их производят объединения, которые выполняют функции иностранного агента.

Ранее Госдума продлила "дачную амнистию" до 1 марта 2026 года. Закон принят в третьем, окончательном чтении. Закон продлевает на пять лет срок упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и садовые дома.