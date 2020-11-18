Госдума приняла законы о допгарантиях верховенства Конституции РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ.

В пакет проектов входит 5 инициатив с поправками в более 110 законодательных актов РФ. В частности, изменения вносятся в 6 кодексов страны: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный и Кодекс административного судопроизводства.

Четыре законопроекта, рассмотренные депутатами в третьем чтении, закрепляют в кодексах РФ и законах правила соотношения российского законодательства и норм международного права. Это означает, что последние требования не могут действовать в стране, если противоречат Конституции.

Кроме того, акты или их отдельные положения, признанные конституционными в истолковании, данном Конституционным судом РФ, не подлежат применению в ином истолковании. Не допускается и исполнение решений межгосударственных органов, принятых на основании международных договоров с участием РФ, но в толковании, противоречащем нормам основного закона государства.

Депутаты Госдумы в октябре приняли в третьем, окончательном чтении президентский закон о приоритете Конституции РФ над нормами международного права. Изменения закрепляются в статье 7 федерального закона "О безопасности".

