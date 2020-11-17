В Госдуму внесли законопроект о президентских сроках

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова внесли в Госдуму законопроект, согласно которому действующему президенту разрешат снова претендовать на два президентских срока. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Клишаса, в документе указано, что президентом РФ не может быть выбран гражданин, который занимал должность два срока или продолжает в ней работу на день официального опубликования решения о назначении выборов на второй срок.

Данная норма не касается президента РФ, который занимает пост на момент вступления в силу поправки в Конституции о президентском сроке. Иными словами, глава государства может быть избран повторно, в том числе на два срока.

В начале ноября в Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности экс-президента. Согласно этому документу, главу государства нельзя будет привлечь к ответственности, допросить или обыскать за деяния, как совершенные на посту, так и в любое другое время. Во вторник, 17 ноября, нижняя палата парламента одобрила законопроект в первом чтении.

