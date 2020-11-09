Путин подписал закон о Конституционном суде

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Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о Конституционном суде. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ развивает нормы, закрепленные в обновленной версии основного закона государства. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, председатель Конституционного суда РФ и его заместители могут назначаться не из числа судей КС.
Кроме того, судьям запрещено публично критиковать решения судебного органа или высказывать позицию по вопросу, который может быть предметом его рассмотрения. Судьи и другие лица-участники закрытого совещания будут не вправе разглашать содержание дискуссии и результаты голосования.
В документе дополнительно объясняется, что Конституционный суд должен состоять из 11 судей с учетом председателя и его заместителя. Для работы судебного органа необходимо не менее восьми судей, а для принятия решения на заседании – не менее шести.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о приоритете Конституции РФ над нормами международного права. В соответствии с ним в стране не считаются обязательными к исполнению те решения межгосударственных органов, которые противоречат основному закону.
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