Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент России Владимир Путин подписал закон о приоритете Конституции РФ над нормами международного права. Документ размещен на портале правовой информации.

В соответствии с ним в России не считаются обязательными к исполнению те решения межгосударственных органов, которые противоречат основному закону. Соответствующее положение было добавлено в статью 7 Конституции РФ "О безопасности".

Ранее Путин подписал закон, который запрещает членам Совета безопасности РФ иметь зарубежные счета. Кроме того, в документе прописано расширение полномочий органа. В частности, в компетенцию Совбеза вошли вопросы безопасности личности, общества и государства, а также поддержания мира и предотвращения внутренних и внешних угроз.

Кроме того, Совет Федерации недавно одобрил закон о расширении полномочий Конституционного суда. В частности, согласно документу, инстанция имеет право оценивать возможность исполнения решений межгосударственных органов на предмет их соответствия Конституции РФ.