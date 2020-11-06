Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства РФ

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Владимир Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, председатель правительства, его заместители и федеральные министры (кроме министров силового блока) назначаются президентом на должность после их утверждения Госдумой.

Отмечается, что в обновленной Конституции есть положение о том, что правительство входит в единую систему публичной власти, координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти и помогает устранить разногласия между ними.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о новых правилах формирования правительства страны. Новые нормы соответствуют требованиям последней редакции Конституции РФ.

Кроме того, сенаторы одобрили закон, согласно которому расширяются полномочия Конституционного суда. Его представители теперь будут оценивать возможность исполнения решений межгосударственных органов.

В октябре депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении президентский закон о приоритете Конституции РФ над нормами международного права.