Совфед одобрил закон о правительстве РФ

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Совет Федерации одобрил закон о новых правилах формирования правительства РФ.

Ранее документ прошел процедуру одобрения в Госдуме. 27 октября он был принят в третьем, окончательном чтении. Сообщается, что новые правила формирования правительства вводятся с учетом принятия поправок в Конституцию РФ.

В соответствии с законом правительство и другие федеральные органы под руководством президента осуществляют исполнительную власть. Помимо этого, изменяется порядок назначения премьер-министра и членов правительства.

В частности, глава кабмина может быть назначен только после утверждения Госдумой. Если же нижняя палата парламента трижды отклонит кандидатуру, то президент может назначить ее сам. Такая же процедура действует и в отношении членов правительства, за исключением представителей силовых ведомств (они назначаются президентом после консультации с Совфедом).

Кроме того, изменяется порядок отставки кабмина. Теперь президент может сменить премьер-министра, при этом сохранив действующий состав правительства (ранее вместе с главой кабмина уходили и другие его члены). Законом также предполагается, что президент будет определять структуру правительства.

В документе прописан и порог финансовой поддержки, определяемой на заседании правительства. С принятием закона он будет увеличен в пять раз – с 100 до 500 миллионов рублей. Документ также предполагает, что кандидатура на пост в силовое ведомство может быть не рассмотрена СФ, если представление поступило в Совфед менее чем за пять рабочих дней до заседания палаты.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о расширении полномочий Конституционного суда. В частности, инстанция будет оценивать возможность исполнения решений межгосударственных органов.