Госдума одобрила закон о новом порядке формирования кабмина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон о формировании правительства РФ.

В документе прописаны статус правительства страны, организационно-правовые основы его формирования и принципы деятельности.

Новым законом закреплено положение о включении правительства РФ в единую систему публичной власти, а также о полномочиях по координации и контролю деятельности органов исполнительной власти. Кабмин обязали устранять разногласия между ведомствами.

Еще одно важное положение касается полномочий правительства по социальному обеспечению. Кабмин наделили правами по защите семьи и детства, здравоохранения, взаимодействию с институтами гражданского общества и иных областей.

Что касается назначения членов правительства, то в этом аспекте усиливается роль парламента. В документе указано, что Госдума должна утвердить кандидатов на пост председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. Только после этого президент сможет назначить их на соответствующие должности.

Также в законе определен порядок освобождения от должности членов правительства и порядок прекращения полномочий правительства, в том числе в связи с выражением Государственной думой недоверия правительству.

Документ официально вступит в силу после публикации.

В конце сентября действующее правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2021–2023 годы. Отмечается, что при формировании документа правительство исходило из двух приоритетов: исполнение соцобязательств перед населением и реализация нацпроектов.

