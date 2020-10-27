Госдума одобрила закон о новом порядке формирования кабмина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон о формировании правительства РФ.
В документе прописаны статус правительства страны, организационно-правовые основы его формирования и принципы деятельности.
Новым законом закреплено положение о включении правительства РФ в единую систему публичной власти, а также о полномочиях по координации и контролю деятельности органов исполнительной власти. Кабмин обязали устранять разногласия между ведомствами.
Еще одно важное положение касается полномочий правительства по социальному обеспечению. Кабмин наделили правами по защите семьи и детства, здравоохранения, взаимодействию с институтами гражданского общества и иных областей.
Что касается назначения членов правительства, то в этом аспекте усиливается роль парламента. В документе указано, что Госдума должна утвердить кандидатов на пост председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. Только после этого президент сможет назначить их на соответствующие должности.
Также в законе определен порядок освобождения от должности членов правительства и порядок прекращения полномочий правительства, в том числе в связи с выражением Государственной думой недоверия правительству.
Документ официально вступит в силу после публикации.
В конце сентября действующее правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2021–2023 годы. Отмечается, что при формировании документа правительство исходило из двух приоритетов: исполнение соцобязательств перед населением и реализация нацпроектов.
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