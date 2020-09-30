Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2021–2023 годы

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Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что при формировании документа правительство исходило из двух приоритетов: исполнение соцобязательств перед населением и реализация нацпроектов.

Согласно документу, доходы бюджета в 2021 году составят 18,8 триллиона рублей, в 2022 году – 20,6 триллиона, в 2023 году – 22,3 триллиона. Расходы составят 21,52, 21,88 и 23,67 триллиона рублей соответственно.

Дефицит федерального бюджета в 2021 году будет на уровне 2,75 триллиона рублей, в 2022 году – 1,25 триллиона, в 2023 году – 1,41 триллиона. На реализацию нацпроектов в 2021 году предусмотрено 2,25 триллиона рублей, в 2022 году – 2,62 триллиона, в 2023 году – 2,79 триллиона.

В Госдуму также направили проекты бюджетов внебюджетных фондов, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития и ряд других документов.

Проект бюджета сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Согласно прогнозу, экономика РФ в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году – на 3,4%, в 2023 году – на 3%. Весь этот период инфляция не превысит 4%. Прогнозный объем ВВП в 2021 году составит 115,53 триллиона рублей, в 2022 году – 124,22 триллиона, в 2023 году – 132,82 триллиона.

Ранее правительство РФ одобрило общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, роста долгосрочных структурных изменений в экономике.

По словам Михаила Мишустина, документ направлен на восстановление эффективной занятости, поддержку малого и среднего бизнеса, улучшение делового климата и поддержку импортозамещения. План синхронизирован с проектом бюджета.