Экономические достижения за последние годы помогут РФ достойно выйти из пандемии – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин заявил, что прогресс России в экономике за последние 20 лет поспособствует выходу из обострившейся в связи с пандемией коронавируса ситуацией с минимальными потерями. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"То, что сделано за последние годы, дает нам возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями", – сказал президент.

Глава государства отметил, что экономические резервы страны выросли в 50 раз за последние года. При этом Путин признал, что России придется многое сделать для диверсификации экономики, уточнив, что это уже происходит.

Путин также заявил, что "даже в в условиях сегодняшнего дня" власти ориентируются на инфляцию около 4%. Президент указал, что с 1999 года по 2019 год ВВП страны удвоился.

Ранее Владимиру Путину направили доработанный проект плана по восстановлению экономики. В проект внесены индикаторы, основанные на прогнозах социально-экономического развития страны. Кроме того, были учтены предложения Совета Федерации, Госдумы, Общественной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты и других структур.

В части социальных положений плана были также произведены дополнения. В проекте определили меры социальной поддержки граждан, узаконивания новых форм занятости, модернизации инфекционных служб и финансовой поддержки медорганизаций.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, общенациональный план поможет внести в экономическую сферу жизни страны долгосрочные структурные изменения. В дальнейшем это отразится в динамике роста.