Путину направили доработанный проект плана по восстановлению экономики

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин рассмотрит доработанный общенациональный план по восстановлению экономики. Об этом сообщает газета "Известия".
"Документ доработан по результатам совещаний у главы государства, встреч с предпринимателями и экспертами", – рассказали в пресс-службе правительства.
В проект внесены индикаторы, основанные на прогнозах социально-экономического развития страны. Кроме того, были учтены предложения Совета Федерации, Госдумы, Общественной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты и других структур.
В части социальных положений плана были также произведены дополнения. В проекте определили меры социальной поддержки граждан, узаконивания новых форм занятости, модернизации инфекционных служб и финансовой поддержки медорганизаций.
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, общенациональный план поможет внести в экономическую сферу жизни страны долгосрочные структурные изменения. В дальнейшем это отразится в динамике роста.
Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой кабмина поручил начать реализацию плана восстановления экономики с июля. Глава государства назвал непрерывность одним из главных критериев поддержки бизнеса.
Мишустин рассказал о перспективах восстановления российской экономики
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