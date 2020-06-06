В плане восстановления экономики нужно учесть работу учреждений культуры – Путин

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин уверен, что работа учреждений культуры должна быть учтена в национальном плане восстановления экономики. Об этом глава государства сообщил на встрече с деятелями культуры.
"Обязательно нужно учесть в нем (плане восстановления экономики. – Прим.ред.) и вопросы деятельности учреждений культуры", – цитирует ТАСС слова Путина.
Он подчеркнул, что такой план "принимается как для решения текущих задач, так и на перспективу с учетом долгосрочных целей развития".
Российский лидер отметил, что будут вноситься корректировки в национальные проекты, в том числе и в нацпроект "Культура". Все решения будут обсуждаться с представителями ключевых сфер и профессиональных сообществ, уточнил Путин.
Он попросил деятелей культуры внести предложения по выходу учреждений из вынужденных каникул и добавил, что сделать это необходимо с минимальными потерями.
Глава государства напомнил, что правительству, министерству культуры и регионам дано поручение по внесению изменений в показатели работы культурных учреждений.
Путин поручил начать реализацию плана восстановления экономики с июля. Президент подчеркнул, что важно продолжать работу по поддержке экономики без пауз.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркивал, что план обойдется стране приблизительно в пять триллионов рублей. По его словам, основные цели документа – преодоление спада экономики, вызванного коронавирусом, и выход на устойчивые темпы роста ВВП. Это позволит стабильно наращивать реальные доходы россиян.
Мишустин рассказал о перспективах восстановления российской экономики
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