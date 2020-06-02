Мишустин назвал стоимость плана восстановления экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
План восстановления экономики в России обойдется приблизительно в пять триллионов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, основные цели документа – преодоление спада экономики, вызванного коронавирусом, и выход на устойчивые темпы роста ВВП. Это позволит стабильно наращивать реальные доходы россиян, сообщают "Дни.ру".
Глава кабмина объяснил, что задача будет решаться за счет комплекса мер, среди которых усиление инвестиционной активности, использование современных цифровых технологий, повышение уровня образования, быстрое и качественное строительство жилья. Он уточнил, что в плане – около 500 конкретных мероприятий. Безработица в России на конец 2020-го должна составлять не более 5%.
На первом этапе, до конца третьего квартала текущего года, необходимо стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего падения доходов людей. На втором, до второго квартала 2021 года, планируется закончить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы и обеспечить рост доходов граждан до уровня, сопоставимого с уровнем 2019 года. На заключительном этапе, в третьем–четвертом квартале 2021 года, правительство рассчитывает выйти на траекторию устойчивого долгосрочного роста экономики.
Владимир Путин поручил начать реализацию плана с июля. Президент подчеркнул, что важно продолжать работу по поддержке экономики без пауз.
До 10 июня российский лидер поручил кабмину включить в перечень пострадавших от коронавируса отраслей перевозки внутренним водным транспортом и пассажирские железнодорожные перевозки. Из федерального бюджета должны будут выделить 10,9 миллиарда рублей на предоставление в 2020 году субсидий российским аэропортам, пострадавшим в связи с падением объемов перевозок.
Мишустин рассказал о перспективах восстановления российской экономики
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