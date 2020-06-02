СФ одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса

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Совет Федерации одобрил поправки в законодательство для поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Документом предусматривается отсрочка по уплате штрафа субъектами малого и среднего предпринимательства до 180 дней. МСП получат право на отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества.

Также поддержка затронет и самозанятых – им предоставят сумму в размере МРОТ на уплату налога на профессиональный доход.

Организациям в области охраны труда автоматически продлят аккредитацию, также ряд разрешений предусмотрен для сферы туризма. Документом предусмотрено и продление срока действия разрешений на осуществление деятельности такси.

Также предусматривается увеличение пособия на детей до полутора лет в два раза – до 6 752 рублей. Максимальный размер пособия повышается для тех, кто потерял работу в декрете, – до 13 504 рублей.

Кроме того, правительство России при угрозе эпидемий сможет устанавливать определенные особенности организации медицинской помощи.

Закон также дает кабмину право закреплять порядок проведения государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний при приеме на учебу по программам бакалавриата и специалитета.

Какие законы вступают в силу в июне

1 июня Владимир Путин поручил кабмину включить в перечень пострадавших от коронавируса отраслей перевозки внутренним водным транспортом и пассажирские железнодорожные перевозки. Также президент дал поручение включить в общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, а также рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, меры по развитию транзитных перевозок контейнеров.

По состоянию на 27 мая в перечень пострадавших от коронавируса отраслей вошло 42 сферы. Министр экономического развития РФ Максим Решетников уточнил, что в затронутых пандемией сферах занято около 6 миллионов человек.

Ранее среди представителей малого и среднего бизнеса провели опрос по поводу наиболее пострадавших в связи с пандемией коронавируса отраслей. 82,9% респондентов считают, что сильнее всего влияние кризиса испытали на себе предприятия ресторанной отрасли. 61,6% отнесли к наиболее пострадавшим компании индустрии моды и красоты, а 48,5% – производственной сферы.