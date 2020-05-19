Путин сказал, кто должен получить страховые выплаты на фоне ситуации с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Всем, кто с самого начала участвовал в борьбе с коронавирусом и пострадал, положены страховые выплаты, заявил Владимир Путин.
"Все, кто с самого начала участвовал в борьбе с эпидемией и пострадал при исполнении профессионального долга, должны получить единовременные страховые выплаты", – сказал президент на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
Он напомнил, что 6 мая подписал указ о введении обязательного государственного страхования жизни и здоровья медработников. "Он действует задним числом, как мы договорились", – заявил президент.
18 мая кабмин утвердил условия страховых выплат медицинским работникам, заболевшим коронавирусом. Правительство определило перечень заболеваний и осложнений, при развитии или обострении которых на фоне заражения медработники будут получать выплату. Это, в частности, острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис и другие. Меры будут действовать до конца года.
Для медработников, работающих с пациентами с коронавирусом, предусмотрены доплаты. Их будут рассчитывать из самого факта работы с людьми с COVID-19. Кабмин утвердил распределение транша в 22,4 миллиарда рублей на такие доплаты. За счет этих средств региональные власти должны будут обеспечить выплаты медикам за май.
Врачи, которые взаимодействуют с пациентами с подтвержденным коронавирусом, должны получить дополнительно 80 тысяч рублей. Среднему медицинскому персоналу должны заплатить по 50 тысяч рублей в месяц, для младшего медицинского персонала предусмотрят надбавку в 25 тысяч рублей в месяц. Стимулирующие выплаты в 50 тысяч рублей полагаются врачам скорой помощи, фельдшерам, медсестрам,
а средним медработникам и водителям машин скорой помощи – в размере 25 тысяч рублей.
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