Правительство утвердило условия страховых выплат врачам, заболевшим коронавирусом

Фото: depositphotos/Garry518

Правительство России утвердило условия страховых выплат медицинским работникам, заболевшим коронавирусом. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте кабмина.

"Правительство определило перечень заболеваний и осложнений, при развитии или обострении которых на фоне заражения коронавирусом медработники будут получать единовременную страховую выплату", – следует из представленного документа.

В соответствии с утвержденным списком, к заболеваниям и осложнениям относятся острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис и другие.

Временный порядок касается единовременных выплат в поддержку медикам по случаям их заболевания, не приведшим к смерти или инвалидности. Документ вступил в силу с 16 мая.

Принятые меры будут действовать до конца этого года и позволят оперативно назначать компенсации пострадавшим врачам и другим медицинским работникам.

Ранее стало известно, что почти 123 тысяч медиков получили выплаты за работу с пациентами с COVID-19.

Недавно Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам. В категорию лиц, которым положены стимулирующие выплаты, входят медработники стационаров, бригад скорой помощи, а также водители.

В России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2 722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.