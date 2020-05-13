Путин заявил, что работа по выплатам медикам "закипела" только после его критики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин раскритиковал задержки с выплатой надбавок медицинским работникам. По словам президента РФ, "работа закипела" только после его критики, сообщает ТАСС.

На совещании по поддержке авиационной промышленности и авиаперевозок глава государства напомнил, что 11 мая ему пришлось обратить внимание на проблемы с допвыплатами медикам.

"Стоило обратить на это внимание – и пожалуйста, работа закипела. Почему это нельзя сделать сразу?" – заявил президент РФ, добавив, что сейчас выплаты не произведены только в двух или трех регионах.

Путин потребовал "обратить внимание на исполнительскую дисциплину".

Врачи, которые взаимодействуют с зараженными коронавирусом, должны получить дополнительную выплату в размере 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит по 50 тысяч рублей в месяц. Для младшего медицинского персонала предусмотрят надбавку в размере 25 тысяч рублей в месяц.

Стимулирующие выплаты в размере 50 тысяч рублей также полагаются врачам скорой помощи, фельдшерам, медсестрам, а также средним медработникам и водителям машин скорой помощи – в размере 25 тысяч рублей. Выплаты врачам освободят от НДФЛ.