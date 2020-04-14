Правительство выделило более 3 млрд рублей для выплат медработникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Российское правительство выделило 3,1 миллиарда рублей на выплаты медикам, которые работают с зараженными коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает "Газета.ру".
Как уточняется, министерство обороны получит 2,294 миллиарда рублей, Росгвардия – 21,8 миллиона рублей, ФМБА – 284,4 миллиона рублей. Кроме того, на нужды ФСБ выделено 120,7 миллиона рублей, ФСИН получит 223,4 миллиона рублей, Управделами – 194,8 миллиона рублей.
С 13 апреля для столичных медиков ввели новую льготу. Медперсоналу разрешили бесплатно парковать свои автомобили на московских местах для стоянки. Список врачей формировали в учреждениях, после чего передавали в городской департамент здравоохранения.
Кроме того, с 10 апреля врачам предоставляют бесплатное проживание в отелях, расположенных рядом с больницами.
За последние сутки в 51 регионе России подтвердили 2 774 случая заражения коронавирусом. Большинство выявленных диагнозов остается в Москве. Значительно выросло число заболевших по Московской области – плюс 460 человек. Замыкает топ-3 по приросту инфицированных Санкт-Петербург – здесь коронавирус выявили еще у 121 человека.
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