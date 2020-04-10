Медикам в Москве предоставили бесплатное проживание в отелях рядом с больницами

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Медикам в Москве, работающим с коронавирусными пациентами, предоставили бесплатное проживание и питание в отелях, расположенных рядом с больницами, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
"Наш долг – обеспечить им максимально комфортные условия для работы и восстановления в этот непростой период. В московских гостиницах, в которых будут размещаться врачи, им создадут все необходимые условия", – сказал Немерюк.
По его словам, московские врачи находятся на передовой борьбы с коронавирусом и во многом благодаря их самоотверженной работе удается сдержать возникновение пиковой нагрузки на систему здравоохранения.
Немерюк отметил, что такая мера также защитит близких врачей от риска заражения. Гостиницы, в которых будут размещаться врачи, усиливают меры безопасности и дополнительно оснащают свои площади средствами дезинфекции.
За последние сутки в 57 регионах России зарегистрировано 1 786 новых случаев коронавируса, из них 1124 – в Москве. Всего в стране число зараженных превышает 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.
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