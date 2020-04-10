Общение по видеосвязи и поддержка пациентов: как телемедицина помогает в борьбе с COVID-19

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Врачи рассказали об особенностях работы телемедицины в условиях борьбы с коронавирусом, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Рабочее место специалиста представляет собой кабинет со столом и двумя компьютерами. Благодаря тому, что сотрудники отгорожены друг от друга звуконепроницаемыми стенками, создается впечатление, будто врач сидит в отдельном кабинете.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Андрей Тяжельников подчеркнул, что в телемедицине задействованы в основном терапевты. Они работают по специальным, заранее отработанным алгоритмам.

"Основная задача этих докторов в первую очередь оценить выраженные симптомы коронавирусной инфекции. У нас есть доступ к ЕМИАС. Каждый врач, начиная прием, заходит в электронную карту пациента, может оценить в том числе сопутствующие патологии и принять решение о необходимости очной консультации или амбулаторного лечения", – рассказал Тяжельников.

Он добавил, что врачи должны развивать в пациенте чувство, что с ним взаимодействуют и что у него имеется налаженный контакт со специалистом. Он отметил, что звонки идут почти непрерывно.

Консультации проходят по заранее разработанному сценарию. Пациент обращается с жалобой на подозрение на коронавирус, после чего к нему на дом приезжают врачи. Они в свою очередь проводят тестирование и прописывают лечение в случае обнаружения заболевания. Если инфекция присутствует в организме, однако явно выраженных симптомов нет, то в таком случае пациента оставляют на карантине на 14 дней.

После этого данные передаются в центр. Пациенту рассказывают о процедуре регистрации, после чего начинаются регулярные сеансы видео- или телефонной связи с врачом.

Терапевт телемедицинского центра департамента здравоохранения Анна Гвоздева подробно рассказала о форме взаимодействия с пациентом.

"Мы наблюдаем каждого пациента ежедневно, просим измерить температуру, визуально через экран оцениваем его состояние, задаем вопросы о самочувствии. У пациентов, обратившихся к нам впервые, узнаем, кто живет вместе с ними, соблюдают ли они режим самоизоляции. Также мы можем рекомендовать заменить или полностью отменить прописанный препарат", – сказала Гвоздева.

Также она отметила, что многие пациенты могут позвонить просто для получения психологической поддержки (количество обращений в центр не ограничено). Гвоздева рассказала, что для этого в учреждении существует соответствующая служба.

"Это тоже наша задача – поговорить с человеком, снять определенный уровень тревожности, объяснить, что, если показаний нет, лечение в стационаре не требуется. Но в случае ухудшения состояния пациента мы примем незамедлительные меры и поможем с госпитализацией", – подчеркнула Гвоздева.

За все время функционирования телемедицины врачи провели уже более 12 тысяч консультаций. Данный формат предусмотрен для 3 тысяч москвичей, которые лечатся от коронавируса в домашних условиях.

3 апреля телемедицинский центр посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил важность развития подобных систем взаимодействия с пациентом. За заболевшими в результате инфицирования коронавирусом следит около 200 специалистов учреждения.

За последние сутки в Москве обнаружили 1124 новых случая заражения коронавирусом. 43% из них – пациенты в возрасте от 18 до 45 лет. Всего же в России за все время наблюдений обнаружили 11 917 эпизодов инфицирования.