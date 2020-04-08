МЧС запустило интерактивный атлас распространения коронавируса в России

Фото: atlas.mchs.ru

На сайте МЧС появился интерактивный атлас распространения коронавируса на территории России. Он разработан в рамках Атласа природных и техногенных опасностей и рисков, сообщили в МЧС.

Там отображаются данные по общему количеству зараженных и выздоровевших с разбивкой по каждому региону. Также опубликованы меры профилактики инфицирования.

Ресурс доступен по адресу: atlas.mchs.ru. Информацию будут обновлять круглосуточно.

Ранее во время совещания с руководителями регионов Владимир Путин заявил, что нельзя закрывать грузовое и транспортное сообщение между регионами, это может обернуться разрушительными последствиями для экономики.

Также президент РФ заявил, что нельзя закрывать транспортное и пассажирское сообщение, ограничивать работу предприятий.