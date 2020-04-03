Психолог рассказала, как справиться с паникой и беспокойством на фоне коронавируса

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Психолог Елена Новоселова рассказала Москве 24, как справиться паникой и беспокойством на фоне новостей о коронавирусе, самоизоляции, возможности остаться без работы.

По ее мнению, достаточно следовать нескольким простым правилам, чтобы уберечь свое психологическое здоровье.

Новоселова считает, что у всех людей разная чувствительность к переменам, а тревога – это нормальное состояние человека, в этом нет ничего страшного. "Все зависит от степени, насколько она нас лишает действия или насколько она нам помогает. Тревога – это наша защитная реакция. Самой тревоги бояться не надо. Очень много людей начинают тревожиться по поводу наличия у них тревоги", – рассказывает психолог.

Она не советует прибегать к успокоительным таблеткам.



Елена Новоселова психолог Если действительно человек не справляется, лучше использовать не медикаменты, а травяные чаи, которые продаются в любой аптеке. Они безрецептурные, они неопасны и не дают никаких побочных действий.

Психолог советует в первую очередь принять ситуацию такой, какая она есть. По ее мнению, человечество редко благоденствовало долгие периоды, люди расслабились. Она считает, что необходимо понимать, что для большинства из нас данная ситуация закончится хорошо. "Бороться с ней, кричать, возмущаться, плакать по этому поводу и расстраиваться абсолютно бессмысленно", – считает эксперт.

Для стабильного психологического состояния психолог не считает необходимым отменять ежедневные ритуалы, которые человек привык выполнять. Она привела в пример сборы по утрам на работу. "Продолжать те привычки, которые были у вас до изоляции. Вы привыкли каждый день утром принимать душ и собираться на работу, женщины делали макияж или прическу, мужчины приводили себя в порядок. Вот все это отменять нельзя", – отмечает Новоселова.



Елена Новоселова психолог Это нас держит на плаву. Эти простые действия говорят нам каждое утро, что жизнь продолжается. Да, пусть немного изменились ее формы, но жизнь продолжается.

Новоселова уверена, что раньше все у людей было стабильно, например человек мог распланировать свою жизнь на полгода вперед. "Сейчас же мы находимся в подвешенном состоянии, никто ничего не знает, и есть некое ощущение хаоса", – заявила психолог.

Лучшим средством в борьбе с хаосом Новоселова видит порядок. Она советует начать записывать на бумаге все необходимые дела на день-два вперед и строго придерживаться этого плана. "Причем включать туда буквально все дела, которые вы должны сделать по времени, и следовать этому расписанию. Если у вас в два часа дня намечена влажная уборка, то вы вне зависимости от обстоятельств в два часа дня встаете и делаете влажную уборку. Планирование противостоит хаотичности", – считает психолог.

Также она настоятельно рекомендует навести порядок в помещении, в котором вы находитесь: разобрать всю информацию в своем компьютере, разобрать полки в шкафах.

Новоселова советует упорядочить общение в семье. По ее мнению, каждый человек нуждается в отдыхе и личном пространстве. "Если с близкими идет постоянное общение, то оно превращается в нервное общение. Постарайтесь договориться с членами семьи, что у каждого есть два часа. Насколько это возможно, постарайтесь это организовать. Очень важно, когда есть порядок, когда мы договорились", – отметил эксперт.

По мнению психолога, не менее важным станет внешний вид человека. Она советует не запускать себя и стараться выглядеть хорошо.



Елена Новоселова психолог Есть такая поговорка: "Чем больше я нахожусь дома, тем больше я похож на бездомного". Нужно постараться сделать так, чтобы этого не было.

Она напомнила о необходимости физических нагрузок для душевного спокойствия. Как рассказала психолог, в теле накапливается напряжение, и от этого начинает хуже работать голова, эмоции начинают уходить в негатив. По ее мнению, гимнастику нужно делать ежедневно.

"Все эти маленькие предохраняющие повседневные события очень здорово оберегают от нестабильного психологического состояния", – резюмировала психолог.

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