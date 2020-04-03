В России возросли продажи витаминов и успокоительных

Фото: depositphotos/BrianAJackson
В России в первые недели марта был зафиксирован рост продаж витаминов и успокоительных препаратов в аптеках. Об этом сообщает RT со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group.
Отмечается, что 21,1 миллиона упаковок витаминов купили в аптеках страны в период с 1 по 22 марта. Это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также фиксируется увеличение продаж седативных препаратов – 11,4 миллиона упаковок, что на 15% больше, чем за тот же период 2019 года.
По мнению аналитиков, увеличение продаж витаминов и седативных плавно началось с января 2020 года. В первые два месяца текущего года продавалось 4–5 миллионов упаковок витаминов в неделю, а в середине марта недельный показатель продаж увеличился до 9 миллионов.
По мнению терапевта Людмилы Лапы, это может быть связано с распространением информации о коронавирусе. Также специалист подчеркнула, что бесконтрольный прием седативных препаратов опасен для здоровья. Это касается и витаминов, отметила она.
Ранее главный врач ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о соблюдении профилактических мероприятий в период распространения коронавируса.
Так, Зайцев посоветовал утром натощак закапывать противовирусные капли в нос и обрабатывать его оксолиновой мазью, а вечером промывать нос соляным раствором. Для горла врач рекомендовал использовать настой календулы, который способен смягчить слизистую оболочку, а также полоскать горло антисептиками на водной основе.
Он посоветовал в период повышенной заболеваемости употреблять аскорбиновую кислоту и витамины С, D. Дома он рекомендовал поставить увлажнители воздуха, чаще мыть руки или пользоваться гелем на спиртовой основе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: