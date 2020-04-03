В России возросли продажи витаминов и успокоительных

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В России в первые недели марта был зафиксирован рост продаж витаминов и успокоительных препаратов в аптеках. Об этом сообщает RT со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group.

Отмечается, что 21,1 миллиона упаковок витаминов купили в аптеках страны в период с 1 по 22 марта. Это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также фиксируется увеличение продаж седативных препаратов – 11,4 миллиона упаковок, что на 15% больше, чем за тот же период 2019 года.

По мнению аналитиков, увеличение продаж витаминов и седативных плавно началось с января 2020 года. В первые два месяца текущего года продавалось 4–5 миллионов упаковок витаминов в неделю, а в середине марта недельный показатель продаж увеличился до 9 миллионов.

По мнению терапевта Людмилы Лапы, это может быть связано с распространением информации о коронавирусе. Также специалист подчеркнула, что бесконтрольный прием седативных препаратов опасен для здоровья. Это касается и витаминов, отметила она.

Ранее главный врач ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о соблюдении профилактических мероприятий в период распространения коронавируса.

Так, Зайцев посоветовал утром натощак закапывать противовирусные капли в нос и обрабатывать его оксолиновой мазью, а вечером промывать нос соляным раствором. Для горла врач рекомендовал использовать настой календулы, который способен смягчить слизистую оболочку, а также полоскать горло антисептиками на водной основе.

Он посоветовал в период повышенной заболеваемости употреблять аскорбиновую кислоту и витамины С, D. Дома он рекомендовал поставить увлажнители воздуха, чаще мыть руки или пользоваться гелем на спиртовой основе.

