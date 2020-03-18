Врач рассказал, как правильно промывать нос и горло в период коронавируса

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Главный врач ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал Москве 24 о соблюдении профилактических мероприятий в период распространения коронавируса.

Он рассказал, что в этот период следует уделить особое внимание носу и горлу. Так, Зайцев посоветовал утром натощак закапывать противовирусные капли в нос и обрабатывать его оксолиновой мазью, а вечером следует промыть нос соляным раствором.

Для горла Зайцев рекомендовал использовать настой календулы, который способен смягчить слизистую оболочку, а также полоскать горло антисептиками на водной основе.

"Категорически не нужно промывать мылом в носу. Если мыльный раствор попадает в нос, то в носу будет жжение, зуд. Кто-то еще умудряется засовывать в нос ломтики мыла. То, что есть у нас в квартире мыло, соль, сода, не значит, что теперь нужно всем этим спасаться", – заявил врач.

Он посоветовал в период повышенной заболеваемости употреблять аскорбиновую кислоту и витамины С, Д. Дома он рекомендовал поставить увлажнители воздуха, чаще мыть руки или пользоваться гелем на спиртовой основе.

В качестве мер по профилактике распространения заболевания с 18 марта до 1 мая в Россию недоступен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства. В Москве ввели новые ограничения. В частности, нельзя проводить любые досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек единовременно.

В российских школах объявят каникулы с 23 марта по 12 апреля. В учреждениях организуют дистанционное обучение. Сдача досрочных ЕГЭ переносится на основной период – на июнь.

Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Всего в России число заболевших достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. В мире заражено более 179 тысяч человек.

