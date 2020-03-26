Кабмин РФ поручил прекратить регулярное и чартерное авиасообщение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правительство России поручило Росавиации с полуночи 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, сообщает РИА Новости. Исключением станут рейсы для вывоза россиян.
Минтрансу совместно с МИД РФ поручено до 30 марта создать план вывоза граждан из-за заграницы. Для этого будут привлечены воздушные суда Минобороны и гражданских авиакомпаний.
Также министерство иностранных дел должно из средств загранучреждений помогать россиянам до возвращения на родину. При необходимости Минфин выделит на это допсредства.
Списки граждан РФ, планирующих вернуться в страну из-за границы, должны быть направлены в заинтересованные ведомства и авиакомпанию "Аэрофлот" не позднее 27 марта.
МИД должен рекомендовать россиянам, находящимся за рубежом и не имеющим возможности вернуться на родину, принять меры для охраны своего здоровья.
Минтрансу и Росавиации поручено организовать с 26 марта досмотр всех граждан в аэропортах.
Федеральные органы власти РФ должны с 27 марта перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционную работу. МЭР, Минфину и Минпромторгу поручено разработать мероприятия по господдержке сферы общепита и услуг, владельцев коммерческой недвижимости.
Роспотребнадзор должен до 27 марта представить график поставок в регионы материалов для тест-систем на коронавирус. Также надзорное ведомство должно 26 марта предоставить в Минпромторг сведения о необходимости закупить материалы для проб на определение коронавируса.
Регионам рекомендовали приостановить работу ТРЦ, кинотеатров и ввести запрет на курение кальянов в общественных местах.
По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В Москве выявлено 410 случаев коронавируса, всего в России – 658. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.
В России ввели ряд ограничительных мер. Владимир Путин объявил дни с 30 марта по 3 апреля выходными, чтобы большинство россиян могли оставаться дома и меньше контактировать с другими людьми. Во время вынужденных каникул тем, кто работает, продолжат начислять заработную плату.
В ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.
В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.
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