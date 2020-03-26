Студентов российских вузов отправят на каникулы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Студентов российских вузов оправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля в целях профилактики коронавируса, передает ТАСС.

Такой приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, говорится в сообщении ведомства.

Он касается учебных заведений, находящихся в ведении Минобрнауки. В отношении неподведомственных вузов мера носит рекомендательный характер.

Ранее министерство рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение. Университетам поручено измерять температуру на входе в учреждения.

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