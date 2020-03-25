В Госдуме оценили возможность перевода части экзаменов в онлайн-формат

14:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал возможность частичного перевода экзаменов в школах и вузах в онлайн-формат из-за распространения коронавируса.
Он поддержал данную инициативу, отметив, что в настоящее время есть все условия и технические возможности для реализации подобных идей.
Чернышов выразил мнение, что помочь в организации данного вопроса могут крупнейшие российские технические организации, у которых за плечами имеется опыт разработки проектов в сфере образования.
"Главное – не жалеть на это деньги и технических сотрудников... (Необходимо привлечь. – Прим. ред.) все наши технические службы, которые занимаются образовательными курсами", – цитирует RT слова депутата.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на главу министерства науки и высшего образования Валерия Фалькова сообщали, что в ведомстве рассматривают возможность перевода части итоговой аттестации в вузах в онлайн для профилактики коронавирусной инфекции.
15 марта Минобрнауки РФ рекомендовало российским вузам перевести студентов на систему дистанционного обучения. В ведомстве подчеркнули, что данная мера поможет противодействовать распространению коронавируса.
Во ВШЭ такой режим работы продлится до конца учебного года. Студенты будут учиться с помощью онлайн-платформ, онлайн-курсов и с использованием программ Zoom или Skype. Такой формой обучения воспользовались и другие вузы.
В Москве также не работают школы и учреждения дополнительного образования, обучение проходит также в удаленном режиме, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.
В мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 658 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658 человек
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