Собянин рекомендовал регионам рассмотреть вопрос о самоизоляции для граждан старше 65 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин провел очередное селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. В нем приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и губернаторы субъектов Российской Федерации.

На встрече он обозначил первоочередные задачи, поставленные оперативным штабом правительства России, которые необходимо решить в регионах. Это увеличение объемов тестирования на коронавирусную инфекцию, привлекая местные медицинские учреждения и лаборатории, имеющие соответствующее оборудование и медицинские средства.

Кроме того, рассмотреть вопрос о введении режима самоизоляции для лиц в возрасте старше 65 лет. Он подчеркнул, что решение о введении должно приниматься в зависимости от положения региона.

Также Собянин обозначил необходимость увеличить количество коек, предназначенных для зараженных коронавирусом. Методика определения объемов и минимальный стандарт коечного фонда разосланы в регионы.

Ранее Собянин принял участие в совещании по вопросам здравоохранения. Он рассказал о возможности развития неблагоприятного сценария распространения коронавируса. Собянин подчеркнул, что главы регионов должны быть готовы к такому развитию событий. Кроме того, он отметил необходимость введения карантинного режима во всех российских мегаполисах.

Собянин также рассказал, что в настоящий момент отсутствует реальная картина численности зараженных COVID-19 из-за низкого объема проводимых тестов.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве.