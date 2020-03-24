Больница в Коммунарке готова трансформироваться в реанимационный центр

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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о готовности учреждения к трансформации в реанимационный центр в случае распространения нового коронавируса по "итальянскому сценарию", передает ТАСС.
Как подчеркнул специалист, такую модель важно отрабатывать, хотя она и не является единственной. По его словам, еще возможен "азиатский сценарий", когда ситуация быстро утихает.
Проценко отметил, что Москва пошла по пути отработки европейской модели распространения коронавируса.
"Прямо сейчас мы готовы из 606 коек превратить 190 в реанимационные, плюс поднимаем аппараты ИВЛ со складов, и все эти 600 коек становятся таким большим реанимационным центром, который собирает специалистов высоких компетенций со всего города", – объяснил он.
24 марта медцентр посетил Владимир Путин. Он поблагодарил Проценко за организацию работы учреждения.
Перед этим в Ново-Огареве президент провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом. На встрече присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса.
Число случаев заражения COVID-19 в России увеличилось до 495 человек. За последние сутки зафиксировано 57 случаев в 14 регионах. В Москве подтвердили еще 28 случаев, всего в городе зарегистрированы 290 зараженных.
По сведениям ВОЗ, в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия ускоряется.
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