Правительство РФ поручило закрыть ночные клубы и кинотеатры из-за коронавируса

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Правительство России поручило регионам закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры в связи с распространением коронавируса, передает РИА Новости. Запрещается также курение кальянов.

"Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений", – говорится в документе.

Минтранс РФ должен будет проработать возможность размещать граждан, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в объектах вблизи аэропортов. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минтрансу и Минпромторгу оценить готовность аэропорта Жуковский к приему рейсов из таких государств.

Роспотребнадзору будет необходимо представить информацию о наличии в регионах стационаров, способных принять возвращающихся из стран с коронавирусом. Минтранс и Минобороны должны представить в правительство перечень аэропортов, которые могут принять рейсы оттуда. Минфин может выделить Минтрансу средства из резервного фонда правительства на вывоз россиян из-за рубежа.

Кабмин прорабатывает привлечение Минобороны, МЧС и Управделами президента для эвакуации россиян из неблагоприятных по COVID-19 стран. МИД РФ представит данные о странах, которые планируют ограничить воздушные перевозки.

Минтранс совместно с МВД, Роспотребнадзором, ФСБ должен организовать вывоз россиян из Украины и граждан Украины из РФ. Мэрии Москвы следует проработать вопрос доставки вернувшихся из-за границы россиян в близлежащие регионы. Властям регионов России рекомендовано при распределении защитных медицинских масок в первую очередь обеспечивать ими медиков и других лиц, контактирующих с зараженными коронавирусом.

Роспотребнадзору и Минпромторгу поручено проработать возможность использования любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических, для дезинфекции. Служба также изучит вариант использования санаторно-курортных организаций для изоляции и лечения больных коронавирусом. Минтруд обсудит вопрос приостановки лечения граждан в санаториях в 2020 году.

Минздрав проработает инициативу по использованию для больных коронавирусом лекарств вне показаний по инструкции с указанием эффективности. Минтруд должен решить вопрос о выдаче листков нетрудоспособности работающим лицам старше 65 лет.

Сергей Собянин отмечал, что за десять дней порядка миллиона человек прибыло в Россию из-за рубежа. Он обратил внимание, что заболевание показывает высокую динамику распространения.

Число случаев заражения COVID-19 в России увеличилось до 495 человек. За последние сутки зафиксировано 57 случаев в 14 регионах. В Москве подтвердили еще 28 случаев коронавирусной инфекции, всего в городе зарегистрированы 290 зараженных.

По сведениям ВОЗ, в мире заражены более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия ускоряется.