Правительство РФ поручило закрыть ночные клубы и кинотеатры из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Правительство России поручило регионам закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры в связи с распространением коронавируса, передает РИА Новости. Запрещается также курение кальянов.
"Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений", – говорится в документе.
Минтранс РФ должен будет проработать возможность размещать граждан, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в объектах вблизи аэропортов. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минтрансу и Минпромторгу оценить готовность аэропорта Жуковский к приему рейсов из таких государств.
Роспотребнадзору будет необходимо представить информацию о наличии в регионах стационаров, способных принять возвращающихся из стран с коронавирусом. Минтранс и Минобороны должны представить в правительство перечень аэропортов, которые могут принять рейсы оттуда. Минфин может выделить Минтрансу средства из резервного фонда правительства на вывоз россиян из-за рубежа.
Кабмин прорабатывает привлечение Минобороны, МЧС и Управделами президента для эвакуации россиян из неблагоприятных по COVID-19 стран. МИД РФ представит данные о странах, которые планируют ограничить воздушные перевозки.
Минтранс совместно с МВД, Роспотребнадзором, ФСБ должен организовать вывоз россиян из Украины и граждан Украины из РФ. Мэрии Москвы следует проработать вопрос доставки вернувшихся из-за границы россиян в близлежащие регионы. Властям регионов России рекомендовано при распределении защитных медицинских масок в первую очередь обеспечивать ими медиков и других лиц, контактирующих с зараженными коронавирусом.
Роспотребнадзору и Минпромторгу поручено проработать возможность использования любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических, для дезинфекции. Служба также изучит вариант использования санаторно-курортных организаций для изоляции и лечения больных коронавирусом. Минтруд обсудит вопрос приостановки лечения граждан в санаториях в 2020 году.
Минздрав проработает инициативу по использованию для больных коронавирусом лекарств вне показаний по инструкции с указанием эффективности. Минтруд должен решить вопрос о выдаче листков нетрудоспособности работающим лицам старше 65 лет.
Сергей Собянин отмечал, что за десять дней порядка миллиона человек прибыло в Россию из-за рубежа. Он обратил внимание, что заболевание показывает высокую динамику распространения.
Число случаев заражения COVID-19 в России увеличилось до 495 человек. За последние сутки зафиксировано 57 случаев в 14 регионах. В Москве подтвердили еще 28 случаев коронавирусной инфекции, всего в городе зарегистрированы 290 зараженных.
По сведениям ВОЗ, в мире заражены более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия ускоряется.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: