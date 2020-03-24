Около миллиона человек прибыло в РФ из-за рубежа за 10 дней – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Около миллиона человек прибыло в Россию из-за рубежа за 10 дней, сообщил Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса, в ходе совещания с Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Мэр Москвы также сообщил, что из-за принятых ранее мер удастся сгладить пик коронавируса в стране. Вместе с тем Собянин отметил, что сейчас нет реальной картины по распространению коронавируса по регионам, и попросил главу государства дать губернаторам поручение жестко контролировать ситуацию с коронавирусом.

Также Собянин назвал динамику заражения коронавирусом в Москве "достаточно высокой". "В настоящее время у нас около 500 (человек под подозрением). Часть еще неподтвержденных. Мы видим, реально где-то 80-90% подтвердится", – сказал он.

"Это не имеет значения, 400-500, динамика – то есть достаточно высокая. Это серьезная история", – добавил мэр, уточнив, что многие из тех, кто вернулся из-за рубежа, не проходили тестирование на коронавирус, а приняли решение о самоизоляции дома.

"Чувствуют себя хорошо, и слава богу, пусть и находятся (дома). Но реально тех, кто болен, значительно больше. Мы чувствуем динамику и начали разворачивать уже другие меры и другие объемы больничной сети и тестирования", – пояснил Собянин.

По его словам, накануне было сделано 3 тысячи тестов, до конца недели будут проводить в лабораториях 13 тысяч. В больнице в поселке Коммунарка идет апробация различных тест-систем, в том числе зарубежных, чтобы потом тиражировать наиболее эффективные.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве. Общее число заболевших в столице составляет 290 человек.

Все новые заразившиеся в последние две недели посещали неблагополучные по инфекции страны. Всех госпитализированных поместили в инфекционные боксы.