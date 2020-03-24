Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Фото: kremlin.ru

Сергей Собянин сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет из-за низкого объема тестирования. Об этом он заявил на совещании по вопросам здравоохранения, на котором присутствовал Владимир Путин.

"Не все регионы понимают. Он (глава региона. – Прим. ред.) видит там, ну, один у него заболел, но дело в том, что объем тестирования очень низкий, и реальной картины никто не знает", – цитирует сайт Кремля слова мэра столицы.

В связи с этим Собянин попросил президента РФ поручить полпредам главы государства жестко контролировать меры по борьбе с коронавирусом на местах, поскольку не во всех субъектах они жестко выполняются.

Сергей Собянин на совещании также рассказал о высокой динамике заражения коронавирусом. Он рассказал, что в Москве около 500 человек находится под подозрением на наличие инфекции.

Также он отметил, что ряд граждан, вернувшихся из других стран, не прошли тестирование на коронавирус. После приезда в Россию они обеспечили себе режим самоизоляции. В то же время Собянин отметил, что количество заболевших может быть гораздо больше.

Ранее он попросил Путина распространить введение карантина на все российские мегаполисы. Мэр Москвы также отметил, что за 10 дней в Россию из зарубежных стран вернулось около 1 миллиона человек.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве. Общее число заболевших в столице составляет 290 человек.

Все новые заразившиеся в последние две недели посещали неблагополучные по инфекции страны. Всех госпитализированных поместили в инфекционные боксы.

