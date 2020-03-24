Фото: kremlin.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о высокой динамике заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости.
На совещании по вопросам здравоохранения, на котором присутствует президент России Владимир Путин, он рассказал, что в Москве около 500 человек находится под подозрением на наличие инфекции.
"400-500, динамика такая высокая, это серьезная история уже", – подчеркнул Собянин.
Также он отметил, что ряд граждан, вернувшихся из других стран, не прошли тестирование на коронавирус. После приезда в Россию они обеспечили себе режим самоизоляции. В то же время Собянин отметил, что количество заболевших может быть гораздо больше.
Ранее он попросил Путина распространить введение карантина на все российские мегаполисы. Мэр Москвы также отметил, что за 10 дней в Россию из зарубежных стран вернулось около 1 миллиона человек.
Собянин подчеркнул, что в настоящий момент нет реальной картины заболевания из-за низкого объема тестирования. Он рассказал, что пик коронавируса удалось сгладить благодаря принятым в стране мерам. Однако он попросил дать распоряжение губернаторам жестко контролировать ситуацию с коронавирусом.
За последние сутки в России обнаружили 57 новых случаев заражения COVID-19. 28 из них зафиксировали в Москве. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом составило 495 человек.
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