За сутки в Москве выявили 28 случаев заражения коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За сутки в столице подтвердили еще 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего к настоящему моменту в городе зарегистрированы 290 случаев заболевания. Инфекция обнаружена у приехавших из других стран и у людей, контактировавших с ними.

Уже установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие. Все они находятся под медицинским наблюдением.

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. За последние сутки зарегистрировано 57 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 14 российских регионах.

Кроме того, за последние сутки в России выписали пять пациентов, переболевших коронавирусом: 1 – в Московской области, 1 – в Кемеровской области, 3 – в Красноярском крае. Всего выздоровели 22 человека.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось.

