Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Еще шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья, передает Оперативный штаб Московской области в своем Telegram-канале.
Всего в регионе зарегистрирован 41 случай. Два пациента выписаны из больницы после выздоровления.
По сведениям ВОЗ, коронавирусом в мире заражено более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. В России зафиксировано 438 больных.
Почти по всей стране введен режим повышенной готовности. В частности, он действует в Москве.
До 10 апреля запрещено проведение мероприятий, число участников которых превышает 50 человек. Оставаться дома должны люди старше 65 лет и горожане с хроническими заболеваниями. Режим самоизоляции сохраняется и для тех, кто вернулся из зарубежных стран.
С 21 марта по 12 апреля не работают школы и учреждения дополнительного образования. Льготы для учащихся в транспорте в связи с этим отменены. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.
Все системы жизнеобеспечения Москвы функционируют штатно, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Электроэнергия, тепло и вода подаются в соответствии с графиками.
Операторам по вывозу мусора дали указание усилить контроль за вывозом отходов, объем которых увеличивается. Принимаются меры для дополнительной санобработки мест накопления коммунальных отходов.
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