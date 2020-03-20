Бирюков сообщил, что в столице усилили контроль по вывозу мусора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Операторам по вывозу мусора дано указание усилить контроль за вывозом отходов, объем которых увеличивается. Про меры, направленные на уборку мусора, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает Агентство "Москва".

"В связи со вспышкой коронавирусной инфекции значительное число москвичей переведено на удаленную работу из дома", – заявил Бирюков. По его словам, на фоне того, что увеличивается объем выбрасываемого мусора, операторы должны оперативно освобождать контейнеры.

При этом заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства обратил внимание, что сейчас принимаются меры для дополнительной санобработки мест накопления коммунальных отходов.

Ко всему прочему, все работники, вывозящие мусор, должны соблюдать правила личной гигиены, подчеркнул Бирюков. В целях профилактики в столице проводится ежедневная работа по обеззараживающей обработке мусоровозов.

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