Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Режим повышенной готовности начал действовать на всей территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

На режим перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России. Также он введен в трех городах федерального значения: в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Последней к режиму присоединилась Ингушетия.

Режим повышенный готовности предполагает целый ряд мер по профилактике распространения коронавируса. В частности, предусматриваются ограничительные меры на массовые мероприятия, жителям рекомендовано воздержаться от поездок за границу, работодателям поручено не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний.

Образовательные учреждения перевели на дистанционный режим обучения. Самоизолироваться на 14 дней должны будут граждане, которые прибыли из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Коронавирус также внес коррективы в спортивные, культурные и другие мероприятия. В частности, УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года. Приостановлены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, прекращены матчи баскетбольной НБА, розыгрыши НХЛ и КХЛ. Закрылись многие музеи, библиотеки, культурные центры.

Всего в мире на данный момент зафиксировано более 246 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв коронавируса перевалило за 10 тысяч. Среди инфицированных оказались граждане 172 стран.

В России коронавирусом заразились 253 человека. В Москве за последние сутки выявили 33 новых эпизода заражения. Заболевшие посещали страны, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Все инфицированные находятся в инфекционных боксах.

