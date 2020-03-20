Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
54 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в девяти регионах России, сообщает ТАСС.
Таким образом, общая численность инфицированных COVID-19 в РФ составила 253 человека. В Москве за последние сутки выявили 33 новых эпизода заражения. Шестерых инфицированных обнаружили в Якутии, четырех – в Санкт-Петербурге. Один случай заражения зафиксировали в Московской области.
В оперштабе отметили, что заболевшие посещали страны, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Все инфицированные находятся в инфекционных боксах. В настоящий момент специалисты помещают людей, которые контактировали с заболевшими, под медицинское наблюдение.
Кроме того, стало известно, что за последние сутки из больниц выписали семь человек, которые вылечились от коронавируса. Таким образом, численность выздоровевших в РФ составляет 12 человек.
Также появилась информация о создании вакцины против COVID-19. Вероятно, первые результаты испытаний прототипа получат уже в июне 2020 года. Таким образом, готовую вакцину можно будет создать уже через 11 месяцев. Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что российские ученые разработали шесть препаратов от коронавируса. В ближайшее время специалисты проверят их на безопасность и эффективность.
В Москве продолжают принимать меры для обеспечения безопасности жителей столицы. Так, москвичам-мусульманам посоветовали не молиться на улице. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос "закрытия" Москвы из-за угрозы распространения коронавируса в настоящий момент не обсуждается.
Всего в мире на данный момент зафиксировано более 246 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв коронавируса перевалило за 10 тысяч. Среди инфицированных оказались граждане 172 стран.
Больничный комплекс в Коммунарке оказывает помощь пациентам с COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: