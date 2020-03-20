Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

54 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в девяти регионах России, сообщает ТАСС.

Таким образом, общая численность инфицированных COVID-19 в РФ составила 253 человека. В Москве за последние сутки выявили 33 новых эпизода заражения. Шестерых инфицированных обнаружили в Якутии, четырех – в Санкт-Петербурге. Один случай заражения зафиксировали в Московской области.

В оперштабе отметили, что заболевшие посещали страны, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Все инфицированные находятся в инфекционных боксах. В настоящий момент специалисты помещают людей, которые контактировали с заболевшими, под медицинское наблюдение.

Кроме того, стало известно, что за последние сутки из больниц выписали семь человек, которые вылечились от коронавируса. Таким образом, численность выздоровевших в РФ составляет 12 человек.

Также появилась информация о создании вакцины против COVID-19. Вероятно, первые результаты испытаний прототипа получат уже в июне 2020 года. Таким образом, готовую вакцину можно будет создать уже через 11 месяцев. Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что российские ученые разработали шесть препаратов от коронавируса. В ближайшее время специалисты проверят их на безопасность и эффективность.

В Москве продолжают принимать меры для обеспечения безопасности жителей столицы. Так, москвичам-мусульманам посоветовали не молиться на улице. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос "закрытия" Москвы из-за угрозы распространения коронавируса в настоящий момент не обсуждается.

Всего в мире на данный момент зафиксировано более 246 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв коронавируса перевалило за 10 тысяч. Среди инфицированных оказались граждане 172 стран.