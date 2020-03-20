Мусульман столицы призвали не молиться на улице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мусульмане Москвы на время закрытия мечетей из-за коронавируса должны молиться дома, а не на улице, чтобы не создавать трудностей остальным горожанам. Об этом заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Он напомнил, что все столичные мечети и молельни закрылись 18 марта.

"Мера была введена Духовным управлением мусульман России в рамках защиты от эпидемии коронавируса. Пятничная молитва (джума-намаз) в связи с этим транслируется в интернете. Ни в коем случае не надо молиться на улице", – сказал Аляутдинов РИА Новости.

Однако отмечается, что, несмотря на это, к Соборной мечети на Проспекте мира пришли сотни мусульман. У выхода из станции метро дежурят волонтеры в зеленых жилетах и медицинских масках, которые объясняют верующим, что мечеть закрыта, поэтому совершить пятничную молитву и послушать проповедь можно из дома.

Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из-за рубежа, отправляют на двухнедельный карантин.

С 21 марта до 12 апреля государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования столицы будут закрыты.

В городе запрещено проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них более трех тысяч пациентов скончалось, выздоровело более 71 тысячи.

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199.

