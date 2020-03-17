Музеи Кремля закрываются для посетителей из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина
Музеи Кремля закрываются для посетителей с 18 марта из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в Telegram.
"Осторожно, двери закрываются! В связи с распространением COVID-19 с 18 марта и на неопределенное время Музеи Кремля прекращают работу", – говорится в сообщении.
Ранее из-за коронавируса подведомственные Минкультуры РФ учреждения также временно закрылись. Посетители не смогут посетить музеи, театры, филармонии и другие организации исполнительских искусств.
Музей современной истории России также сообщил о переходе на особый режим. С 17 марта осмотреть экспозицию смогут только посетители, пришедшие в медицинских масках.
Посетить музей временно не смогут иностранные граждане. Также вводится запрет на предоставление посетителям системы "аудиогид" и других контактных средств для самостоятельного знакомства с экспозицией музея.
В столице в настоящий момент действует режим повышенной готовности. 16 марта в Москве усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Так, в Москве запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек. На каникулы ушли участники проекта "Москвоское долголетие".
С 21 марта по 12 апреля в Москве перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Такое же положение ввели и в Московской области. Всех вернувшихся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой отправляют на двухнедельный карантин.
По последним данным на 17 марта, в России заразились новым коронавирусом 114 человек. Десять из них заразились уже в стране, еще 104 случая завозные. В Москве вирусом заразились 56 человек.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек.
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