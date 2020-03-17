Музей современной истории будет пускать на выставки только в медицинских масках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музей современной истории России переходит на особый режим работы, сообщается на сайте музея. С 17 марта осмотреть экспозицию смогут только посетители, пришедшие в медицинских масках.

Музей, его филиалы и выставки открыты с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00, кассы работают до 17:00. В выходные дни, а также в официальные праздничные дни музей закрыт.

Посетить музей временно не смогут иностранные граждане. Также вводится запрет на предоставление посетителям системы "аудиогид" и других контактных средств для самостоятельного знакомства с экспозицией музея.

При входе в музей посетителей просят воспользоваться бесконтактным диспенсером с обеззараживающей жидкостью. Каждые полчаса в музее с помощью средств дезинфекции проводится очистка перил, интерактивных мониторов, ручек дверей, а также уборка в туалетных комнатах.

Такие меры приняты в соответствии с приказом министерства культуры от 16 марта 2020 года в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее в Москве ввели ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

До особого распоряжения приостанавливается работа кружков и секций "Московского долголетия". Это касается и других мероприятий на базе городских центров соцобслуживания. С 21 марта общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты.

Временно закрываются Московский зоопарк, Большой Московский цирк и парк "Остров мечты".

Частично отменяет массовые мероприятия и ВДНХ. Временно закрываются музеи, выставки, образовательные и культурные центры, предприятия общественного питания и учреждения досуга, которые рассчитаны на прием 50 и более посетителей.