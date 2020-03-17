Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подведомственные Минкультуры РФ учреждения временно закрылись для посетителей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве рассказали, что из-за распространения коронавируса они приняли решение о введении дополнительных мер, ограничив допуск посетителей в музеи, театры, филармонии и другие организации исполнительских искусств.

"В частности, приостанавливается допуск посетителей в музеи, а также организации, осуществляющие выставочную деятельность; вводится временный запрет на проведение спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий. Аналогичные рекомендации были направлены в региональные органы управления культурой", – говорится в сообщении.

Ранее Музей современной истории России сообщил о переходе на особый режим. С 17 марта осмотреть экспозицию смогут только посетители, пришедшие в медицинских масках.

Посетить музей временно не смогут иностранные граждане. Также вводится запрет на предоставление посетителям системы "аудиогид" и других контактных средств для самостоятельного знакомства с экспозицией музея.

В столице в настоящий момент действует режим повышенной готовности. 16 марта в Москве усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Так, в Москве запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек. На каникулы ушли участники проекта "Москвоское долголетие".

С 21 марта по 12 апреля в Москве перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Такое же положение ввели и в Московской области. Всех вернувшихся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой отправляют на двухнедельный карантин.

По последним данным на 17 марта, в России заразились новым коронавирусом 114 человек. Десять из них заразились уже в стране, еще 104 случая завозные, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек.

