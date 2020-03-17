Новые пациенты с коронавирусом прилетели в Москву из европейских стран

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Москве зафиксировано три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Все заболевшие прилетели из европейских стран. Они получают медицинскую помощь в больничном комплексе в Коммунарке. Еще один пациент находится в больнице в Московской области.

Специалисты уже установили контактирующих с ними людей, в том числе водителей такси, которые забирали их из аэропорта. Они находятся под медицинским наблюдением.

Заболевшие прибыли в Москву рейсами AZ-548 Рим – Москва и SU 2487 Цюрих – Москва 8 марта. В Оперативном штабе напомнили, что при недомогании необходимо срочно вызвать на дом врача или позвонить в скорую помощь. Также потребуется режим самоизоляции. Всего в Москве новым типом коронавируса заразились 56 человек.

Ранее сообщалось, что в России заразились новым коронавирусом 114 человек. Десять из них заразились уже в стране, еще 104 случая завозные. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек.

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В столице в настоящий момент действует режим повышенной готовности. 16 марта в Москве усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Так, в Москве запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек. На каникулы ушли участники проекта "Москвовское долголетие".

С 21 марта по 12 апреля в Москве перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Такое же положение ввели и в Московской области. Всех вернувшихся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой отправляют на двухнедельный карантин.

В РФ был создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, который возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин. Совет будет работать в ежедневном режиме. Также в рамках борьбы с коронавирусом была создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом. Возглавил ее Сергей Собянин.

