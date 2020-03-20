Как правильно выбрать респиратор – советы врача-инфекциониста

14:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Егений Самарин
Врач-инфекционист Илья Акинфиев назвал респираторы более эффективными средствами индивидуальной защиты, чем медицинские маски. В беседе с Москвой 24 он также рассказал, как правильно выбрать подходящий респиратор для себя и близких.
"Респиратор прилегает абсолютно полностью к кожным поверхностям лица. А медицинская маска не прилегает в районе щек и скул", – пояснил специалист.
Он также напомнил, что респираторы разделяются по классу защиты. "Именно от класса защиты и будет зависеть его эффективность. Первый класс — это защита от пыли, и в случае с инфекционной безопасностью он нам никак не пригодится. Второй и третий классы наиболее подходят для использования. Третий класс защиты используется медиками и спасателями", – объяснил Акинфиев.
Кроме того, респираторы отличаются и по наличию клапана выдоха. "Без клапана выдоха респиратор намокает от выдыхаемого воздуха за два часа и становится бесполезным. Если есть клапан выдоха, то такой респиратор можно использовать до восьми часов. Согласно инструкциям, такие респираторы можно использовать и многократно. Просто после каждого использования они должны дезинфицироваться методом замачивания в дезрастворах", – отметил Акинфиев и добавил, что от наличия клапана зависит и стоимость респиратора.
Специалист напомнил, что есть и альтернативные средства защиты, в первую очередь самодельные маски. "Их можно сделать из марли и ваты, достаточно просто в интернете посмотреть ГОСТ ватно-марлевой повязки, где будет подробно дана инструкция, как производить. Их возможно использовать многократно, но после использования они должны обрабатываться", – рассказал специалист.
Также в качестве средства защиты можно использовать оксолиновую мазь. "Здесь помогает не столько действующее вещество мази, сколько жировой слой на слизистых носа. Если использовать другой жирный крем или мазь, то эффект был бы тот же", – отметил Акинфиев и добавил, что гораздо лучше в качестве мер профилактики использовать растворы для промывания носа по приходе домой.
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199.
Согласно указу Сергея Собянина, Москва находится в режиме повышенной готовности. Всех, кто вернулся из-за рубежа, отправляют на двухнедельный карантин.
Кроме того, с 21 марта до 12 апреля государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования столицы закрываются, а в городе запрещено проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно.
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