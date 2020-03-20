Поезда МЦД дезинфицируют круглосуточно из-за коронавируса

12:40
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Поезда МЦД круглосуточно дезинфицируют в депо "Аэроэкспресс" и "Нахабино", чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщает пресс-службе Центральной ППК.
Электропоезда, включая "Иволгу" и ЭП2Д, моют снаружи и внутри, также проводится замена фильтров. Для этого задействованы более 130 сотрудников.
Уборку в составах проводят и в течение дня на конечных станциях между рейсами. Все поверхности, с которыми контактируют пассажиры, обрабатывают антибактериальными средствами без хлора и без запаха.
Станции МЦД дезинфицируют три раза в день. Кассирам и контролерам выдали более двух тысяч флаконов с антисептиками, для них закупили 11 тысяч пар латексных перчаток.
Пассажиров просят реже пользоваться наличными и оплачивать проезд бесконтактными способами в кассах и автоматах на станции отправления, а также в мобильном приложении.
"Безопасность пассажиров – наша главная задача", – подчеркнули в ЦППК.
Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них более трех тысяч пациентов скончалось, выздоровело более 71 тысячи.
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199.
Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Главам регионов, где выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета. Возглавил ее мэр Москвы Сергей Собянин.
Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из-за рубежа, отправляют на двухнедельный карантин.
С 21 марта до 12 апреля государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования столицы будут закрыты.
В городе запрещено проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.
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