Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил работников медучреждений Москвы в честь Международного дня медицинской сестры, который отмечается 12 мая.

Мэр выразил благодарность медсестрам и медбратьям за их профессионализм, самоотдачу и трудолюбие.



"В любой медицинской организации не обойтись без ваших знаний и навыков, тепла и доброты. Зачастую именно компетентность и забота медсестер и медбратьев играют ключевую роль в успешном лечении", – отметил Собянин.

Он также подчеркнул, что поддержка именно этих работников медучреждений имеет большое значение для человека в стрессовой ситуации, а их чуткость и внимание помогают пациентам быстрее выздороветь.



При этом мэр заявил, что интерес к этой профессии увеличивается с каждым годом. Например, в 2024 году обучение по специальности "Сестринское дело" в столичных колледжах завершат почти 2 тысячи студентов. Сейчас, как он уточнил, в московских медучреждениях работает свыше 50 тысяч медсестер и медбратьев.



"Счастья, удачи и всего самого лучшего вам и вашим близким!", – заключил Собянин в своем телеграм-канале.

Между тем в Москве реализуется пилотный проект по подключению федеральных клиник и региональных медучреждений государственной системы здравоохранения к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Мэр отмечал, что ЕМИАС уже внедрена в пяти медорганизациях Минздрава РФ.

