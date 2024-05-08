Мэр Москвы рассказал о внедрении нового московского стандарта в здравоохранение

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве определили ключевые задачи развития здравоохранения до конца 2024 года и на перспективу. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр рассказал, что внедрение нового московского стандарта завершится в области оказания амбулаторной помощи. Для этих целей закупят новое оборудование, обучат персонал и реконструируют 140 зданий столичных поликлиник.

Что касается внедрения московского стандарта в области экстренной помощи в городских стационарах, продолжил Собянин, то там введут в эксплуатацию еще два флагманских центра ГКБ имени Буянова и ГКБ № 1 имени Пирогова, закончат реконструкцию приемных отделений других московских стационаров.

Градоначальник указал, что одним из приоритетов является повышение качества медицинской помощи пациентам с онкологией. Для этого внедряется ценностно-ориентированный подход, когда важнее результаты лечения, а не объем предоставляемых услуг, подчеркнул он.

Более того, в столице будут наращивать объем специализированной и высокотехнологичной медпомощи, добавил Собянин и напомнил, что в 2023 году ее получили более 180 тысяч человек, что в пять раз больше по сравнению с 2010-м. Также в городе продолжится трансформация здравоохранения и внедрение искусственного интеллекта в медпрактику, подытожил градоначальник.

Как указывается на портале мэра и правительства Москвы, в прошлом году по новому стандарту возвели 20 поликлиник и закупили свыше 35 тысяч единиц современного медоборудования и мебели.

Кроме того, завершился первый этап программы реконструкции поликлиник, к новому стандарту привели 201 здание. В данный момент реализуется второй этап.

Также в прошлом году продолжила работу инфарктная сеть, сейчас в столице среднее время от поступления пациента в стационар до введения инструмента в инфаркт-связанную артерию соответствует мировым стандартам.

Большинству больных с инфарктом миокарда делают первичную ангиопластику и стентирование. Доля стентирований на данный момент достигла 89,3%.

Медпомощь оказывается и матерям с детьми. Так, в 2023 году в Коммунарке начал работу новый детский корпус с современным диагностическим оборудованием и высокотехнологичными операционными. А в составе перинатального центра ГКБ № 31 имени Савельевой открылся новый неонатальный корпус с центром женского здоровья.

Более того, в городе продолжается реализация программы неонатального скрининга. С 2023 года массовое обследование новорожденных проводят по 36 наследственным заболеваниям. В прошлом году его прошли больше 116 тысяч детей, всего выявлено 108 случаев наличия различных болезней.

Между тем в Москве реализуется пилотный проект по подключению федеральных клиник и региональных медучреждений государственной системы здравоохранения к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Мэр отмечал, что ЕМИАС уже внедрена в пяти медорганизациях Минздрава РФ.