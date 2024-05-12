Собянин поддержал проведение второго фестиваля "Конное достояние России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Второй ежегодный фестиваль национальных пород лошадей "Конное достояние России" пройдет в Москве. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Организаторами станут Кремлевская школа верховой езды и столичный департамент культуры. Площадки, где проведут фестиваль, будут находиться в пяти столичных парках: Измайловский (14–16 июня), "Кузьминки-Люблино" (5–7 июля), "Сокольники" (26–28 июля), "Митино" (16–18 августа) и парк Дружбы (6–8 сентября).

На фестивале жителям Москвы продемонстрируют 13 пород лошадей. Также гостей ожидают анимационные танцевальные программы, подвижные и интерактивные игры, викторины и тематические мастер-классы. При этом в специальных фотозонах можно будет сделать памятные фотографии.

По прогнозу мэра, мероприятие посетят более 50 тысяч человек, а в развлекательной программе поучаствуют примерно 10 тысяч москвичей.

Первый фестиваль состоялся в Москве еще в прошлом году. Тогда "Конное достояние России" посетили свыше 40 тысяч человек, передает сайт мэра и правительства Москвы.

Ранее стало известно, что 12 мая в Музее Победы состоится Пасхальный фестиваль детского творчества, в котором примут участие около 400 ребят. Уточняется, что мероприятие пройдет в 19-й раз и объединит музыкальные, танцевальные, театральные коллективы, а также юных мастеров декоративно-прикладного искусства.

