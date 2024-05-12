СРЗП отказалась поддержать почти половину кандидатур в новый кабмин РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Партия "Справедливая Россия – За правду" не будет поддерживать 11 из 26 кандидатур, которые были предложены в состав нового правительства РФ. Об этом сообщил председатель фракции Сергей Миронов, передает РИА Новости.

По его словам, партия не станет поддерживать практически половину кандидатов на должность вице-премьеров и министров по веским основаниям.

Как он утверждает, СРЗП будет голосовать против кандидатов на должности глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды и Минобрнауки. Миронов указал на то, что изменений в предложенных кандидатурах этих ведомств не произошло и именно это настораживает представителей фракции.

Кроме того, партия воздержится от голосования в Госдуме по кандидатуре Татьяны Голиковой на должность вице-премьера в новом кабмине РФ. Он объяснил, что в недавнем указе о целях РФ на 2030 год Владимир Путин призвал сократить уровень бедности и преодолеть социальное неравенство, для которых нужен будет новый кандидат с прорывными идеями.

"Радует, что в сферу ведения вице-премьера войдет Федеральное агентство по делам национальностей. Это соответствует нашей позиции: миграционную политику нужно курировать на уровне вице-премьера", – добавил Миронов.

СРЗП также воздержится от голосования по кандидатурам на пост вице-премьера Марата Хуснуллина и на должность министра строительства Ирека Файзуллина из-за неконтролируемого роста цен на жилье в последние годы.

"Нас не совсем устраивает ситуация в строительной отрасли, в том числе и засилье мигрантов на стройках", – заявил Миронов.

Более того, фракция воздержится от голосования по кандидатуре на пост министра спорта губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, у которого, по словам Миронова, имеется опыт руководства думским профильным комитетом. Однако этого может быть недостаточным для новой должности, уточнил он.

При этом партия, как он утверждает, поддержит кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера. Миронов выразил уверенность, что тот справится с основными задачами по импортозамещению и достижению технологического суверенитета страны.

Также СРЗП одобрила привлечение к работе в правительстве губернатора Курской области Романа Старовойта, главы Калининградской области Антона Алиханова и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева

"Считаю, что они добьются успехов и на министерских постах", – подытожил Миронов.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабмина. Он заявил, что некоторые вице-премьеры должны сохранить свои посты. Мишустин добавил, что распределит полномочия между своими заместителями после утверждения кандидатур в Госдуме и консультаций с Владимиром Путиным.

До этого Путин утвердил структуру нового правительства РФ. В новом кабмине будет 21 министерство, из которых пять (МИД, Минобороны, МВД, МЧС, Минюст) – будут подчинены напрямую президенту РФ. Главы остальных ведомств будут подчиняться председателю правительства.

